Мужчина пережил прыжок с Золотого моста во Владивостоке

Неизвестный мужчина совершил прыжок с Золотого моста во Владивостоке, но чудом остался жив.

Приземлился мужчина не в бухте Золотой рог, а во дворе одного из жилых домов на берегу залива. Местные жители, несказанно поражённые случившимся, и вызвали карету «скорой помощи» и наряд полиции.

В данный момент мужчина находится под наблюдением врачей. Как сообщается, неизвестно, сможет ли пострадавший вернуться к нормальной жизни, так как получил очень сильные травмы.

По словам сотрудников полиции, они будут работать над установлением мотивов неизвестного мужчины и разберутся в деталях происшествия.

К слову, Золотой мост – визитная карточка города, с которым тесно ассоциируют образ Владивостока с момента его постройки в 2012 году. Высота дорожного полотна над уровнем моря составляет 60 метров. В 2015 по результатам совместной проверки ФСБ и прокуратуры пеший проход по нему был закрыт, против чего неоднократно высказывались видные городские деятели и общественные организации. По неофициальным данным, одной из причин такого решения могла стать его привлекательность для самоубийц.