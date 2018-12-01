Сотни тысяч человек стали участниками протестов во Франции

Как стало известно, что во Франции более 130 тысяч жителей страны в связи с повышением цен на топливо. Манифестации проходят с 17 ноября. Данную информации сообщило МВД страны. Отмечается, что участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов.

В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые погромы. По имеющимся данным, в результате столкновений с правоохранительными органами в Париже пострадали 133 человека, задержаны 412. Для сохранения порядка на улицах столицы было задействовано около 65 тысяч полицейских и жандармов.

Также стоит отметить тот факт, что Макрон попросил премьера Франции принять глав партий и представителей "желтых жилетов". Дата встречи нигде не указана. Целью встречи является разрешения кризиса. Примечательно, что данное действие стоит расценивать, как желание властей вести диалог. Как отмечается, на встрече в Елисейском дворце президент также попросил министра внутренних дел провести анализ ситуации, чтобы адаптировать правоохранительную систему к подобному в будущем.

Депутат Национального собрания Франции предложила способ, который должен поспособствовать избавлению от беспорядков в стране. По словам политика, урегулировать ситуацию поможет роспуск нижней палаты республиканского парламента, чтобы провести новые выборы.

Стоит сказать и о том, что совещание руководства Франции по протестам закончилось без официальных заявлений. Эксперты приходят к выводу, что руководство страны взяло паузу для дальнейших размышлений.