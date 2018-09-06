На конференции в Берлине мусульманам предложили свиную колбасу
Организаторы 12-ой Немецкой исламской конференции в Берлине оказались в центре скандала. Участникам мероприятия предлагали множество мясных закусок, среди которых оказалась и свиная колбаса.
Как пишет издание Die Welt, некоторые участники восприняли это как неуважение к их религии. Отмечается, что кровяная колбаса даже не была подписана, поэтому некоторые мусульмане чуть не попробовали её.
Auf der #Islamkonferenz gestern in Berlin gab es wieder Schweinefleisch auf dem Buffet. Es wurde Blutwurst serviert. İnşallah halal.— Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) November 29, 2018
Welches Zeichen will Seehofers Innenministerium damit setzen?
Ein wenig Respekt vor Muslimen, die kein Schweinefleisch essen, wäre angebracht. pic.twitter.com/HMsMAzOiZ6
«Что этим хочет сказать министерство внутренних дел? Было бы уместно проявить некоторое уважение по отношению к мусульманам, которые не едят свинину», - выразил своё возмущение в Twitter журналист турецкого происхождения Тункай Оздамар, опубликовав снимок с конференции.
В МВД Германии принесли извинения мусульманам, чьи чувства были задеты. Кроме того, представитель ведомства подчеркнула, что выбирая блюда, организаторы конференции обращали внимание на многообразие религий участников мероприятия. Поэтому в меню включили халяльные, вегетарианские, мясные и рыбные блюда, общее количество которых насчитывало 13.
Свинина была обнаружена в халяльной колбасе от бренда «Царицыно», на что в СК пожаловался муфтий из Москвы. Примечательно, что это не первый раз, когда в изделиях компании, предназначенных для мусульман, находят свинину. Подобный случай произошёл ранее и в Чечне.