На конференции в Берлине мусульманам предложили свиную колбасу

Организаторы 12-ой Немецкой исламской конференции в Берлине оказались в центре скандала. Участникам мероприятия предлагали множество мясных закусок, среди которых оказалась и свиная колбаса.

Как пишет издание Die Welt, некоторые участники восприняли это как неуважение к их религии. Отмечается, что кровяная колбаса даже не была подписана, поэтому некоторые мусульмане чуть не попробовали её.

Auf der #Islamkonferenz gestern in Berlin gab es wieder Schweinefleisch auf dem Buffet. Es wurde Blutwurst serviert. İnşallah halal.

Welches Zeichen will Seehofers Innenministerium damit setzen?

Ein wenig Respekt vor Muslimen, die kein Schweinefleisch essen, wäre angebracht. pic.twitter.com/HMsMAzOiZ6 — Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) November 29, 2018

«Что этим хочет сказать министерство внутренних дел? Было бы уместно проявить некоторое уважение по отношению к мусульманам, которые не едят свинину», - выразил своё возмущение в Twitter журналист турецкого происхождения Тункай Оздамар, опубликовав снимок с конференции.

В МВД Германии принесли извинения мусульманам, чьи чувства были задеты. Кроме того, представитель ведомства подчеркнула, что выбирая блюда, организаторы конференции обращали внимание на многообразие религий участников мероприятия. Поэтому в меню включили халяльные, вегетарианские, мясные и рыбные блюда, общее количество которых насчитывало 13.

Свинина была обнаружена в халяльной колбасе от бренда «Царицыно», на что в СК пожаловался муфтий из Москвы. Примечательно, что это не первый раз, когда в изделиях компании, предназначенных для мусульман, находят свинину. Подобный случай произошёл ранее и в Чечне.