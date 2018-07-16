В Сочи бывший депутат городского собрания скончался от ножевых ранений

В пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю сообщили о гибели бывшего депутата городского собрания. Отмечается, что в центре Сочи в автомобиле найден убитым 58-летний Александр Широбоков, он скончался от ножевых ранений.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело. Бывший депутат в последнее время являлся главой жилищно-строительного кооператива «Альфа». Примечательно то, что компания случайным образом оказалась в центре конфликтной ситуации. Администрация Сочи не продлила аренду земельного участка, передав его другой строительной фирме. Началось судебное разбирательство.

Также стоит отметить тот факт, что СКР занимается проверкой попытки изнасилования пермской зоозащитницы. Материалы дела из полиции передали в следственное управление СКР по Пермскому краю. Известно, что недавно основательницу приюта для кошек в такси попытался изнасиловать водитель. Произошедшим потерпевшая поделилась на своей странице в социальной сети.

Кроме того, СК установил личность ранившего представителей исполнительной власти стрелка. Им оказался 36-летний краснодарец. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина открыл огонь по двум сотрудникам Росгвардии, которые сидели в припаркованном патрульном автомобиле. В результате происшествия было возбуждено производство. На данный момент один из пострадавших полицейских находится в больнице, его состояние достаточно тяжелое.