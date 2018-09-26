Сотрудник ДПС ранил себя при задержании нарушителя

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Сотрудник ДПС случайно выстрелил себе в бедро из табельного оружия в Подмосковье. По сообщению пресс-службы ГУ МВД, всё произошло из-за враждебно настроенной пассажирки иномарки, которую он остановил.

Водитель автомобиля отказывался выходить из машины и не предъявлял документы на проверку. В то время как его агрессивная спутница на пассажирском сидении выражалась нецензурной бранью в отношении инспектора. Руководствуясь Федеральным Законом «О полиции», инспектор достал табельное оружие, приведя его в боевую готовность, однако дальнейшие действия пассажирки Infiniti стали впоследствии причиной ранения сотрудника ДПС.

Сотрудники правоохранительных органов произвели задержание водителя иномарки. Как установили полицейские, водителем данного транспортного средства является одни из полицеских местного подразделения МУ МВД России «Мытищинское». Пройти медицинское освидетельствование задержанный отказался.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Однако уже сейчас сообщается, что полицейского, который является водителем Infiniti, уволят из органов, а также его привлекут к ответу за содеянное. А к его непосредственным руководителям применят меры дисциплинарной ответственности.

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