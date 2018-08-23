14 человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре

Сегодня, 13:14 \\ Происшествия

Очевидцы с иронией отмечают, что авария произошла между зданиями, в которых находятся конторы ФСБ и МВД. При этом, по их словам, оба водителя нарушили правила дорожного движения.

 Сотрудники Главного управления МВД России по Краснодарской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое вечером 1 декабря было зафиксировано на территории административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате инцидента пострадали 14 человек. С травмами различной тяжести некоторых из них госпитализировали, остальным помощь была оказана на месте.

 По предварительной версии правоохранителей, ДТП в Краснодаре произошло на пересечении улиц Мира и Красноармейской. 29-летний водитель автобуса совершил движение на красный свет, в результате чего столкнулся с иномаркой Mazda. Общественный транспорт продолжил движение и остановился лишь врезавшись в располагавшееся рядом здание.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Звезда фильмов СССР - Ольга Прохорова не может вернуться в Москву

Ольга Прохорова, одна из главных героинь таких фильмов как "Емельян Пугачёв", "Полынь-трава горька" долгие годы жила, ни в чем себе не отказывая. Женщину фильмы советских времён сделали звездой....

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

Суп с червями подают детям в больнице Приморья

 уп с червями подают детям в больнице Приморья. Инцидент произошел в инфекционном...

Грибок и плесень: квартира покойного Осина шокировала наследников

 Чтобы привести жилье в нормальный вид, родственникам придется потратить на ремонт свыше...

Россиянка умерла в больнице Гоа во время путешествия

 Туристка находилась в Индии с середины ноября. Она прибыла туда вместе со своим супругом...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ