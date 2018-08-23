14 человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре

Очевидцы с иронией отмечают, что авария произошла между зданиями, в которых находятся конторы ФСБ и МВД. При этом, по их словам, оба водителя нарушили правила дорожного движения.

Сотрудники Главного управления МВД России по Краснодарской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое вечером 1 декабря было зафиксировано на территории административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате инцидента пострадали 14 человек. С травмами различной тяжести некоторых из них госпитализировали, остальным помощь была оказана на месте.

По предварительной версии правоохранителей, ДТП в Краснодаре произошло на пересечении улиц Мира и Красноармейской. 29-летний водитель автобуса совершил движение на красный свет, в результате чего столкнулся с иномаркой Mazda. Общественный транспорт продолжил движение и остановился лишь врезавшись в располагавшееся рядом здание.