В США самолет упал на центр терапии детей с аутизмом

Сегодня, 08:56 \\ Происшествия

Инцидент произошел в американском штате Флорида в городе Форт-Лодердейл. Об этом рассказало местное издание The Washington Post. По предварительным данным, в результате падения погибли два человека.

Самолет потерпел крушение почти сразу после вылета из местного аэропорта. Стало известно, что жертвами стали исключительно пассажиры, которые находились на борту воздушного судна. Летательный аппарат врезался в крышу здания, в котором располагался медицинский цент терапии для детей, страдающих аутизмом.

Сообщается, что в момент падения самолета в США на крышу дома в нем находились восемь взрослых людей и пятеро детей. Одна из педагогов, которая помогала выводить детей из центра получила некоторые повреждения, однако, госпитализация в медицинское учреждение ей не потребовалась, необходимую помощь оказали на месте. К центру терапии были вызваны кареты скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов, а также пожарные службы, поскольку после столкновения в здании разгорелся пожар. Он был успешно ликвидирован представителями спецслужбы.

Пока неизвестно, что стало причиной падения самолета на крышу дома. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Федеральное управление авиацией и государственная служба безопасности перевозок также будет проводить расследование инцидента.

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Автор - Евгения Чернобаб
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