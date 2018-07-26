Иностранца убили у выхода из киевского кафе выстрелом в спину

В Киеве в результате нападения погиб иностранец. 39-летний мужчина, отправившийся в местное кафе, был убит выстрелами в спину. Знакомый убитого рассказал, что они провели вечер в кафе, после чего собирались идти домой.

Иностранец вышел первым и в ожидании товарища начал разговаривать с двумя незнакомцами. Когда они уже уходили, раздались несколько выстрелов. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть, а представители правоохранительных органов завели уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Также стоит отметить тот факт, что в Киеве грабитель взял в заложники собственную мать. На данный момент женщине ничего не угрожает. В результате спецоперации полиция задержала мужчину, который забаррикадировался в квартире и насильно удерживал мать. Данную информацию сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области. Как оказалось, во время переговоров с представителем исполнительной власти он наотрез отказался открывать дверь и угрожал женщине физической расправой.

В Киеве полиция разогнала сходку криминальных авторитетов Донбасса. Всего в сходке участвовали 47 человек, она была организована под предлогом чествования памяти бывшего держателя «воровского общака», который умер в 2011 году. По имеющимся данным, за последние два месяца полиция собрала материалы на 442 представителей данного контингента.