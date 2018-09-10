В центре Благовещенска на деревьях развешены мертвые птицы

Сегодня, 1 декабря, шокирующее фото и видео разместили в Instagram-аккаунте kriminal.blg.

Неустановленные личности в центре Благовещенска возле гимназии №1 развесили на деревьях мертвых птиц. Местных жителей и пользователей социальных сетей зрелище напугало и разозлило. Некоторые жалели животных, другие сделали предположение, что пойти на такой шаг кто-то решился ради отпугивания ворон. Среди предположений пользователей Сети нашлось и упоминание о маньяке. Некоторые пользователи, ссылаясь на расположение рядом учебного заведения, посчитали это знаком к готовящемуся теракту по типу происшествия в Керчи.

Кто именно занимался развешиванием мертвых птиц на деревьях не установлено. В правоохранительных органах утверждают, что обращений к ним по этому поводу еще не было.

В 2016 году в Амурской области молодые люди сняли на видео свои жестокие действие по отношению к мохноногому канюку. После расправы с птицей они выложили видео в Сеть, не указывая своих имен. Однако соответствующие органы все-таки вышли на след студентов. Из-за случившегося учащимся грозило отчисление. Дело дошло до прокуратуры.