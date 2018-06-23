Двигатель аэроэкспресса из Киева в Борисполь сломался на второй день работы

Сегодня, 17:41 \\ Происшествия

Из-за сбоя состава многие пассажиры не смогли попасть в аэропорт к своему рейсу. Об этом рассказали украинские СМИ.

 Железнодорожный экспресс к аэропорту Борисполь открыли 30 ноября. Он вмещает 120 человек. На церемонии присутствовали премьер-министр Владимир Гройсман и президент государства Петр Порошенко. Проект обошелся бюджету Украины в 480 миллионов гривен, что составляет около 17 миллионов долларов.

Однако проблемы со скоростным транспортом возникли уже на второй день работы. В 5 километрах от аэропорта Борисполь двигатель заглох. Машинист аэроэкспресса не мог привести его в движение. В связи с этим железнодорожное руководство отправило на помощь буксир.

В итоге путь занял около двух часов, вместо запланированных 37 минут. Пассажиры пожаловались, что во время вынужденной остановки в "рельсовом автобусе" не работало отопление и туалет.

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Автор - Александр Лубяной
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