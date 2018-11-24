Протесты "желтых жилетов" в Париже привели к травмам 20 человек

Сегодня, 16:42 \\ Происшествия

В ходе столкновений пострадали как противники роста цен на топливо, так и сотрудники полиции. Такие данные приводит французский телеканал CNEWS.

 С 17 ноября в Париже начались протесты против повышения стоимости бензина. Активисты выделяются желтыми жилетами, которые и стали нарицательными. Протестующие требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона и пытаются пробиться к его резиденции. Им мешают правоохранители.

Состоянием на 1 декабря в массовых беспорядках задействовано около 5,5 тысяч недовольных граждан. Всего во Франции митингуют 36 тысяч человек. Столкновения с представителями власти привели к разрушениям и повреждениям. Так травмы получили минимум 20 человек. Из них 6 - сотрудники парижской полиции.

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Автор - Александр Лубяной
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