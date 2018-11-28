Участников группы IC3PEAK задержали сотрудники полиции в Новосибирске

Известно, что концерт группы был запланирован в Новосибирске на 1 декабря. Однако музыкантов задержали стражи порядка. Об этом сообщил один из участников группы Николай Костылев. По его словам, их остановили прямо на станции.

В СМИ даже была предоставлена видеозапись момента задержания, которую отправили сами исполнители. На ролике видно, что музыкантов ведут в отдел полиции в наручниках. Как сообщил менеджер группы несколько позднее, в настоящий момент он и участники группы находятся в линейном отделении полиции в Железнодорожном районе Новосибирска.

Как рассказали сами участники коллектива, поводом для задержания стало то, что якобы в паспорте музыканта Николая Костылева размещена фотография женщины, а не его самого. А потому его задержали вплоть до установления личности. При этом предположительно, истинной причиной происшествия стала необходимость не допустить проведения в городе концерта. Некоторые СМИ сообщают, что, по словам менеджера группы Олега Митрофанова, стражи порядка угрожали подкинуть исполнителям наркотические вещества, если не будет принято решение об отмене концерта.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске был отменен концерт группы IC3PEAK. Менеджер музыкального коллектива IC3PEAK утверждает, что это произошло из-за долгого разговора владельцев клуба, где и планировали организовать концерт с сотрудниками ФСБ. Причем ранее таким же образом отмена произошла в еще нескольких российских городах. При этом музыканты искали возможность выступить на другой площадке Новосибирска.