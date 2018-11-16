"Суровые будни": в Сети появилось новое видео из роскошной камеры Цеповяза

Оно подтверждает информацию о привилегированных условиях содержания члена банды Цапков. Ролик опубликовал на YouTube пользователь Сергей Перин.

Новое видео демонстрирует всю обстановку в VIP-камере Вячеслава Цеповяза в Амурской области. Помещение исправительной колонии №3 обставлено деревянной мебелью, мягкими диванами и креслами. На стене можно заметить целый домашний кинотеатр. В углу стоят чайник и вентилятор. Заключенные, включая самого Вячеслава Цеповяза, пользуются мобильными телефонами, что запрещено в колониях строгого режима

Автор публикации саркастично назвал такие условия "суровыми буднями". К Вячеслав Цеповяз сам сообщил на видео, ремонт в камере сделали, "Чтобы легче дышалось". Кроме того, член банды Цапков, отбывающий 18-летний срок за убийства в станице Кущевской, беззаботно помахал ручкой. Напомним, ранее в Сети появились фотографии, где осужденные ел деликатесы и беспрепятственно жарил шашлыки. Они спровоцировали проверку Генпрокуратуры.

Сергей Перин также обращает внимание российских властей на ситуацию с бывшей женой Цеповяза. По его информации, Краснодарский краевой суд в испуге перед Вячеславом Цеповязом передал последнему имущество супруги и детей. Таким образом, заключенный готовит финансовую базу для жизни после освобождения.