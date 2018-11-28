15-летнего жителя Петербурга госпитализировали с алкогольной комой и сотрясением мозга

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Предполагается, что подросток упал во Фрунзенском районе. Об этом 1 декабря рассказала пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.

 В пятницу 15-летнего парня обнаружили без сознания возле дома №29 по Купчинской улице Санкт-Петербурга. Около 19:35 скорая помощь увезла пострадавшего в НИИ имени Дженалидзе, где его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Медики осмотрели местного жителя и нашли у него признаки алкогольной комы. Кроме того, они диагностировали сотрясение мозга, ушиб подбородка и закрытую черепно-мозговую травму.

Спустя час сотрудники медучреждения доложили о произошедшем в местный отдел МВД. Полицейским предстоит разобраться в обстоятельствах, при которых петербуржец получил опасные для жизни травмы. Сам пациент пока рассказать свою версию не может из-за неблагоприятного состояния.

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Автор - Александр Лубяной
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