15-летнего жителя Петербурга госпитализировали с алкогольной комой и сотрясением мозга

Предполагается, что подросток упал во Фрунзенском районе. Об этом 1 декабря рассказала пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.

В пятницу 15-летнего парня обнаружили без сознания возле дома №29 по Купчинской улице Санкт-Петербурга. Около 19:35 скорая помощь увезла пострадавшего в НИИ имени Дженалидзе, где его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Медики осмотрели местного жителя и нашли у него признаки алкогольной комы. Кроме того, они диагностировали сотрясение мозга, ушиб подбородка и закрытую черепно-мозговую травму.

Спустя час сотрудники медучреждения доложили о произошедшем в местный отдел МВД. Полицейским предстоит разобраться в обстоятельствах, при которых петербуржец получил опасные для жизни травмы. Сам пациент пока рассказать свою версию не может из-за неблагоприятного состояния.