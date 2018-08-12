Пограничники засекли в Одесском порту радиоактивный груз

Гама-излучение превышает норму в 10 раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госпогранслужбы.

29 ноября пограничники проверяли контейнеры в Одесском морском торговом порту. Они использовали систему радиационного контроля "Янтарь". Внезапно оборудование засекло опасный уровень излучения в контейнере, который доставили к пункту пропуска на грузовом автомобиле.

Радиоактивный объект оперативно изолировали на специальной стоянке. Правоохранители проверяют происхождение груза, чтобы разработать дальнейшие действия с ним. По данным издания "Таймер", внутри контейнера находятся абразивные материалы.