Пограничники засекли в Одесском порту радиоактивный груз

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Гама-излучение превышает норму в 10 раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госпогранслужбы.

 29 ноября пограничники проверяли контейнеры в Одесском морском торговом порту. Они использовали систему радиационного контроля "Янтарь". Внезапно оборудование засекло опасный уровень излучения в контейнере, который доставили к пункту пропуска на грузовом автомобиле.

 

Радиоактивный объект оперативно изолировали на специальной стоянке. Правоохранители проверяют происхождение груза, чтобы разработать дальнейшие действия с ним. По данным издания "Таймер", внутри контейнера находятся абразивные материалы.

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Автор - Александр Лубяной
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