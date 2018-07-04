В Старом Осколе хозяин едва спас собаку из горящего автомобиля

В момент пожара питомец оказался заперт в салоне. Происшествие сняли на камеру очевидцы.

Инцидент произошел возле торгового центра "Карусель" в Старом Осколе. Хозяева отлучились по своим делам, оставив собаку внутри автомобиля марки Mitsubishi. По неизвестной причине под капотом внедорожника вспыхнуло пламя. Животное рисковало задохнуться в дыму.

Однако владельцы оперативно пришли на помощь. Не сумев открыть двери, мужчина разбил окно одолженным у других водителей инструментов. Просунув руку в отверстие, он открыл заднюю дверь изнутри и позволил женщине спасти пса из горящей машины. В то же время, огонь едва не перебросился в салон.

Свидетели утверждают, что машина пожарной службы ехала к торговому центру около семи минут. Им удалось оперативно устранить возгорание. Однако значительная часть Mitsubishi успела сгореть.