В США слетевшая обшивка двигателя шокировала пассажиров самолета

На борту из Лас-Вегаса в Тампу следовали 177 человек. Некоторые из них сняли разрушающуюся деталь на камеру и опубликовали в социальных сетях. Так об инциденте узнало издание USA Today.

30 ноября Airbus 320 авиакомпании Frontier Airlines летел на штатом Невада со 171 пассажирами и 6 членами экипажа. Внезапно жители США заметили в илюминаторы часть обшивки двигателя, слетевшую с положенного места. Судя по фотографиям, это крышка, обеспечивающая доступ к деталям.

Шокированные пассажиры начали в ужасе кричать и требовать остановить авиалайнер.Шокированные пассажиры указали на поломку бортпроводникам. После этого пилоты развернули самолет к Лас-Вегасу и благополучно посадили его в аэропорту Мак-Карран. Пресс-секретарь Frontier Airlines отметила, что двигатель работал исправно. Никто не пострадал. Техникам авиакомпании предстоит выяснить, почему часть обшивки отошла во время полета.

So, my hockey buddy CJ Gunnerson took this pic out his window today.

His @FlyFrontier flight had to make an emergency landing at Vegas.

"The hatch came up and ripped off during take off," he tells me.

People were "jumping up screaming, slamming on the roof. Yelling stop."@ABC10 pic.twitter.com/d2LEpdD6p6