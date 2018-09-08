В Москве безработные угрожали жертве ножницами ради 2 000 рублей. По горячим следам злоумышленников удалось задержать.

В одном из московских домов 29 ноября произошел случай ограбления. 25-летний мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома по улице Маршала Новикова. Там его встретили двое неизвестных, которые стали угрожать ножницами. Злоумышленники вымогали у жертвы наличные средства. Получив 2 000 рублей, преступники скрылись.

Следствие установило, что нападавшими были двое безработных 27-ми и 22-х лет. К слову, оказалось, что жертва московских грабителей также не имел работы.

По факту преступного деяния возбуждено уголовное дело.