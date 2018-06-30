В Новосибирске кроссовер столкнулся с седаном

Сегодня, 09:33 \\ Происшествия

Пока неизвестно насколько серьёзно пострадали водители машин.

Как сообщают в одном из городских пабликов, на Толмачёвском шоссе лоб в лоб столкнулись кроссовер Mitsubishi Outlander и седан Ford Focus. У седана полностью уничтожена передняя часть и произошла утечка технической жидкости. Кроссовер со сработавшими подушками безопасности от удара «улетел» в кювет. Как отмечают жители Новосибирска, причиной аварии могла послужить скользкая дорога.

Хорошо укатанный снег на дорожном покрытии создаёт множество проблем для водителей автотранспорта. Несмотря на предупреждения дорожных служб и ГИБДД, некоторые владельцы автомобилей игнорируют необходимость ездить осторожно и в результате этого создаётся аварийная ситуация. Сейчас уточняется информация о возможных пострадавших и степень повреждения легковушек.

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Автор - Мария Ремарк
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