На Сахалине разбился несовершеннолетний парашютист. Трагедия произошла на плановых тренировках.

Сегодня несовершеннолетний участник парашютной секции ЦТВС на Сахалине погиб во время совершения прыжка. По предварительным данным, у юноши не раскрылся основной парашют. Воспользоваться запасным парашютом парень успел, но ему не хватило высоты, чтобы благополучно приземлиться.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть несовершеннолетнего. Сообщается, что у курсанта секции это был первый прыжок с парашютом. Предварительно теоретическую подготовку парашютист освоил полноценно.

На момент трагедии директор предприятия находился в отпуске. Сейчас он в срочном порядке возвращается для расследования всех обстоятельств.

Прокуратура Сахалинской области уже приступила к проверке по факту случившейся смерти.