Суп с червями подают детям в больнице Приморья

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Суп с червями подают детям в больнице Приморья. Инцидент произошел в инфекционном отделении.

 Жительница Приморья обнародовала в паблике dpscontrol кадры из больничной столовой. На фотографии запечатлен суп. В нем плавает личинка насекомого. По словам автора снимка, такой едой кормят детей в больнице г. Большой Камень.

Женщина также уточнила, что медсестра просила ее не публиковать в Сеть информацию о супе с червями.

 Жителей региона возмутила ситуация. Однако многие сообщили о том, что сами сталкивали с подобной ситуацией, причем не только в большекаменской больнице, но и других медучреждениях Приморья.

Женщине посоветовали обратиться к главврачу, поскольку закупка и хранение пищевых припасов больницы – ответственность именно руководителя медучреждения.

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Автор - Мария Титова
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