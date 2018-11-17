Суп с червями подают детям в больнице Приморья. Инцидент произошел в инфекционном отделении.

Жительница Приморья обнародовала в паблике dpscontrol кадры из больничной столовой. На фотографии запечатлен суп. В нем плавает личинка насекомого. По словам автора снимка, такой едой кормят детей в больнице г. Большой Камень.

Женщина также уточнила, что медсестра просила ее не публиковать в Сеть информацию о супе с червями.

Жителей региона возмутила ситуация. Однако многие сообщили о том, что сами сталкивали с подобной ситуацией, причем не только в большекаменской больнице, но и других медучреждениях Приморья.

Женщине посоветовали обратиться к главврачу, поскольку закупка и хранение пищевых припасов больницы – ответственность именно руководителя медучреждения.