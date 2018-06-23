США рассекретили миссию и наградили шведов за спасение истребителя SR-71 от СССР

В период холодной войны пилоты пришли на помощь Lockheed SR-71 Blackbird, сломавшемуся над Балтийским морем. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

В 1987 году разведчик США изучал военные базы СССР в Латвии, Эстонии, Литвы и Калининградской области. Он оставался неуязвимым благодаря высокой скорости и доступной высоте в 22 тысячи километров. Однако 1 мая у него вышел из строя двигатель. С такой поломкой американский истребитель снизился до 6 тысяч километров и замедлился до 700 километров в час. Тут его и заметили советские пилоты, управлявшие МиГ-25.

SR-71 сумел добраться до шведского острова Готланд. В то же время неподалеку оказались самолеты JA 37 Viggen "Балтийского эксперса", патрулировавшие границу. Летчики Роджер Мёллер и Кристер Сёберг спасли американских разведчиков и сопроводили в воздушное пространство Дании. В пути из-за нужды в дозаправке, их заменили Ларс-Эрик Блад и Бо Игнелл на тех же машинах.

Тридцать лет воздушная миссия над Балтийским морем оставалась военным секретом. Лишь в 2017 году США рассекретили информацию о ней. А 28 ноября в Стокгольме четырех шведов наградили американскими медалями за храбрость. Издание отмечает, что отряд Viggen изначально тренировали для перехвата SR-71. По иронии судьбы, именно они стали его спасителями.