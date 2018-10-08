В Воронеже хозяин умирающей кошки показал в ветклинике пистолет

Хозяин больной раком кошки был настолько взволнован дальнейшей судьбой своего питомца, что «засветил» в ветклинике пистолет. Инцидент произошел вечером 28 ноября около 18:00 в воронежской ветклинике на Московском проспекте.

В Воронежскую ветеринарную клинику мужчина обратился с целью провести операцию кошке, больной раком. Персонал клиники несколько напугало то, что мужчина имел при себе подозрительный предмет, очень напоминающий пистолет. Чтобы предотвратить возможные последствия, сотрудники больницы вызвали полицию.

Руководство клиники прокомментировало, что поведение мужчины было не совсем здоровым. Домашний питомец был в состоянии клинической смерти, когда хозяин попросил ему помочь. Во время проведения операции, мужчина будто случайно «засветил» пистолет, однако никак его не применил и не был агрессивен в своем поведении. Ветеринар, пытавшаяся спасти кошку, отметила, что мужчина был взволнован и переживал за дальнейшую судьбу питомца. Спасти жизнь кошки не удалось.

Для перестраховки на место вызвали сотрудников полиции. Они установили, что подозрительным предметом оказался нерабочий пневматический пистолет. Сейчас по факту происшествия полиция осуществляет проверку.