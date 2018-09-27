СБУ устроила обыск в доме предстоятеля Киево-Печерской Лавры

Митрополита Павла подозревают в разжигании межконфессионального конфликта. Об этом рассказали представители ведомства.

СБУ возбудила против предстоятеля Киево-Печерской Лавры уголовное дело. Сотрудники спецслужбы заметили в деятельности митрополита нарушение права граждан Украины в религиозной сфере. Зафиксировав факты неправомерных поступков, правоохранители пришли к священнослужителю домой. Они устроили обыск в здании, где проживает митрополит Вышгородский и Чернобыльский. Другие подробности процесса пока неизвестны.





Стоит отметить, что ранее предстоятель заявлял СМИ о давлении на прихожан со стороны украинского правительства. В частности, угрозы по телефону. По его словам, Министерство культуры Украины устроило внезапную проверку святых реликвий Киево-Печерской Лавры, принадлежащих Украинской православной церкви.