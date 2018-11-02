Россиянка умерла в больнице Гоа во время путешествия

Туристка находилась в Индии с середины ноября. Она прибыла туда вместе со своим супругом и друзьями.

Зарубежные СМИ, в том числе издание Times of India, сообщают о несчастном случае, который произошел во время путешествия на Гоа с 35-летней россиянкой. Согласно информации, которую предоставляет источник, в среду, 28 ноября, она умерла в местной больнице.

За день до этого муж привез ее в медучреждение и рассказал сотрудникам, что ей стало плохо, а спустя сутки она скончалась. Врачи предположили, что это случилось с ней из-за передозировки наркотическим веществом. Тем не менее, супруг гражданки РФ утверждает, что вместе с компанией они пили лишь алкоголь и не употребляли запрещенных веществ.

Индийские дипломаты уже связались с российским посольством и рассказали о том, что произошло на территории их страны.