Россиянка умерла в больнице Гоа во время путешествия

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Туристка находилась в Индии с середины ноября. Она прибыла туда вместе со своим супругом и друзьями.

 Зарубежные СМИ, в том числе издание Times of India, сообщают о несчастном случае, который произошел во время путешествия на Гоа с 35-летней россиянкой. Согласно информации, которую предоставляет источник, в среду, 28 ноября, она умерла в местной больнице.

За день до этого муж привез ее в медучреждение и рассказал сотрудникам, что ей стало плохо, а спустя сутки она скончалась. Врачи предположили, что это случилось с ней из-за передозировки наркотическим веществом. Тем не менее, супруг гражданки РФ утверждает, что вместе с компанией они пили лишь алкоголь и не употребляли запрещенных веществ.

Индийские дипломаты уже связались с российским посольством и рассказали о том, что произошло на территории их страны.

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Автор - Мартина Корф
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