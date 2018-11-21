В Шереметьево Boeing Москва-Сочи едва не сбил рабочего на взлетной полосе

29 ноября человек несанкционированно оказался на пути самолета, начавшего взлет. Об этом в пятницу рассказали представители аэропорта.

По данным источников, пассажирский Boeing готовился вылететь из Москвы в Сочи. Авиалайнер уже вырулил на взлетную полосу, начал набирать разгон и едва не сбил мужчину. Диспетчерская служба заметила постороннего в считанных метрах от воздушного судна и остановила взлет. Пилоты по приказу вовремя затормозили и отогнали самолет обратно на стоянку.

Нарушитель оказался сотрудником дорожно-строительной компании, которая подрядилась выполнить определенные задачи в Шереметьево. Рабочий вышел взлетно-посадочную полосу без специальной опознавательной униформы, нарушив существующие стандарты безопасности.

Происшествие грозило аэропорту новой трагедией со смертельным исходом. Так 20 ноября другой самолет, направлявшийся в Афины, сбил гражданина Армении. Позднее выяснилось, что мужчину депортировали из Испании на родину, но он пытался сбежать с рейса на территорию России.