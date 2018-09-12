"Набор киллера": в камере хранения московского супермаркета нашли разобранный пистолет и патроны

Сегодня, 11:22 \\ Происшествия

По факту находки возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия. Об этом СМИ рассказали источники в МВД.

 Сотрудники ФСБ и уголовного розыска Москвы в рамках расследования заглянули в супермаркет, расположенный на Кировоградской улице в Чертаново. В камере хранения правоохранители нашли разобранный пистолет Макарова. А именно: раму, ствол, затвор, ударник, возвратную пружину, выбрасыватель гильз, предохранитель и спусковую скобу. Там же неизвестный оставил 16 патронов к моделям Макарова и Стечкина, а также отечественным пистолетам-пулеметам "Кипарис" и "Клин".

Изъятые предметы отправили на исследование. Эксперты установили, что из обнаруженных деталей можно собрать оружие, пригодное для стрельбы. К тому же, все патроны признали боевыми. В настоящее время московские правоохранители ищут предполагаемого владельца "набора киллера", чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

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Автор - Александр Лубяной
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