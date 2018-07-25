Сам себе назначал премии капитан войсковой части в Амурской области

В Амурской области предприимчивый капитан войсковой части назначал сам себе премии. Почти за два года он получил таким образом около 450 000 рублей.

Военный следственный отдел СКР (Белогорского района, Амурской области) установил, что капитан незаконным способом получил 449 836 рублей 67 копеек.

Мужчина работал в отделе кадров одной из войсковых частей области. В должностные обязанности капитана входила и работа по вводу данных, касающихся денежного довольствия военнослужащих.

Махинации с денежным довольствием начались в октябре 2015 года. Последний раз капитану удалось прибавить незаконную сумму к своей зарплате виюне 2017 года. Общий доход за это время был увеличен почти на полмиллиона рублей.

В ходе следствия мужчина не стал отрицать своей виновности. Суд постановил наказать капитана лишением свободы условно на срок два года и шесть месяцев. Свое исправление контрактник из Амурской области должен будет доказать.