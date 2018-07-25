Сам себе назначал премии капитан войсковой части в Амурской области

Сегодня, 10:06 \\ Происшествия

В Амурской области предприимчивый капитан войсковой части назначал сам себе премии. Почти за два года он получил таким образом около 450 000 рублей.

 Военный следственный отдел СКР (Белогорского района, Амурской области) установил, что капитан незаконным способом получил 449 836 рублей 67 копеек.

Мужчина работал в отделе кадров одной из войсковых частей области. В должностные обязанности капитана входила и работа по вводу данных, касающихся денежного довольствия военнослужащих.

Махинации с денежным довольствием начались в октябре 2015 года. Последний раз капитану удалось прибавить незаконную сумму к своей зарплате виюне 2017 года. Общий доход за это время был увеличен почти на полмиллиона рублей.

В ходе следствия мужчина не стал отрицать своей виновности. Суд постановил наказать капитана лишением свободы условно на срок два года и шесть месяцев. Свое исправление контрактник из Амурской области должен будет доказать.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Звезда фильмов СССР - Ольга Прохорова не может вернуться в Москву

Ольга Прохорова, одна из главных героинь таких фильмов как "Емельян Пугачёв", "Полынь-трава горька" долгие годы жила, ни в чем себе не отказывая. Женщину фильмы советских времён сделали звездой....

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

СМИ: "Керченского стрелка" Рослякова кремировали втайне от родных

 Мама и бабушка очень тяжело переживают гибель парня. Им помогает поддержка...

Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Пётр Порошенко сделал заявление о наличии доказательств передислокации российских военных...

«Приморские ужасы»: Сотни умирающих куриц выброшены на улицу

 Паблик  dpskontrol_125rus из Instagram, публикующий местные происшествия и новости,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ