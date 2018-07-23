Видеокамеры зафиксировали растление ребенка в туалете церкви. Кадры были сделаны в одной из церквей, которая находится в штате Северная Каролина (США).

28-летний Джейкоб Роберт Ли Хазлет являлся волонтером. В его обязанности входила работа с группой детей в возрасте 3 – 5 лет. Мужчина получил обвинения в растлении ребенка после того, как обнародовали записи камер видеонаблюдения в церкви.

На видеозаписи зафиксировано, как Хазлет заходит с одним из воспитанников трехлетнего возраста в туалет. Затем происходит акт орального секса. После волонтер подтягивает штаны ребенка.

В церкви сообщили, что камер в туалете нет. Но, скорее всего, дверь просто была открыта. Поэтому случившееся попало в обзор видеоаппаратуры.

Представители церкви не опровергли информацию. Они подтвердили факт насилия, а также оповестили всех прихожан с детьми о том, что сделали все возможное, чтобы обезопасить нахождение детей в церкви.

Растлителю предъявлено обвинение. По местным законам наказание может составить от 25 лет до пожизненного заключения.