В Новосибирске от упавшего с крыш снега могли пострадать люди

Сегодня, 07:55 \\ Происшествия

В обычное, ничем не примечательное пятничное утро, 30 ноября, водители, подходя к своим автомобилям, застыли в ужасе. Их машины были в огромных горах снега.

Как оказалось, снег упал с кровли ближнестоящих магазинов на три автомобиля. Новосибирская служба эвакуации сообщила, что пострадали все три машины, но ни в одной не было людей.

В соцсетях обсуждают случившееся, многие согласны с мнением, якобы ущерб их транспорту никто не возместит. Крыша магазина, с которой упал снег, не пригодна, в следующий раз от такого же происшествия, может пострадать не только автомобиль, но и проходящий мимо человек.

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