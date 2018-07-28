В Томске потушен пожар в торговом центре «Светофор»

Сотрудники МЧС потушили пожар, который сегодня охватил торговый центр «Светофор».

"В 10:13 пожар в "Светофоре" ликвидирован" — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Первое собщение о возгорании зафиксировано в 06:04 (02:04 мск). Источник пожара находился внутри здания. Приблизительная площадь пожара около 1000 кв. м. Пожару была присвоена третья (самая высокая) степень сложности.

Этот торговый центр является металлокаркасным сооружением аграрного типа.

Обошлось без пострадавших. На борьбу с опасной стихией было задействовано 60 спасателей и 21 пожарный автомобиль.