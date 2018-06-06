Над Японским морем неизвестный истребитель чуть не столкнулся с самолётом

Российский пассажирский самолёт летел из Токио во Владивосток, по счастливой случайности воздушное судно не столкнулось с истребителем.

Инцидент произошёл 28 ноября. По словам экспертов, скорее всего, виновником не случившейся авиакатастрофы стал самолет-разведчик НАТО. Доказательства того, что истребитель принадлежал НАТО, это характерный для таких самолётов радиолокационный сигнал самолетного ответчика.

Направление и движения истребителя было хаотичным, судно не реагировало на запросы с земли. На момент практически абсолютного столкновения расстояние между самолетами достигало двухсот метров. Диспетчеры РФ приняли экстренные указания, дабы избежать столкновения.