Звезда фильмов СССР - Ольга Прохорова не может вернуться в Москву

Ольга Прохорова, одна из главных героинь таких фильмов как: "Емельян Пугачёв", "Полынь-трава горька" долгие годы жила, ни в чем себе не отказывая. Женщину фильмы советских времён сделали звездой. После того, как она достигла небывалых высот в России, Ольга переехала жить в Канаду, а затем в США.

В Америке Прохорова живёт уже довольно давно, интерес к её актерской персоне не пропадал и за границей. Ольга ушла от второго мужа и сейчас пребывает в одиночестве, а её материальные блага уже не так бесконечны, как раньше. Актриса рассказала, что фильмы с её участием в СССР приносили ей огромные гонорары, более 70 млн рублей. По словам женщины, сейчас она сводит концы с концами, речи о возвращении на родину и быть не может, хотя она очень хочет.

В России у Ольги нет ни жилплощади, ни близких людей, которые смогли бы ей помочь. По слухам знакомых Прохоровой, её не забыл давний друг кинорежиссер и актер Никита Михалков, который готов ей помочь в возвращении на родную землю. Однако слова лишь слова и истинных действий помощи Михалков пока не предпринял, да и актриса опускает руки, так как обманывали её не раз.

У Ольги осталась лишь одна мечта, это снять фильм о покойном муже Алексее Салтыкове, которого она безумного любила до того, как уехала жить в другую страну.