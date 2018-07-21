В Краснодаре неизвестный обстрелял сотрудников Росгвардии

Вчера вечером в городе Краснодаре на улице Гагарина неизвестное лицо открыло огонь из пистолета по двум правоохранителям, находившимся при исполнении своих служебных обязанностей, которые находились в своей полицейской машине.

Преступник был ликвидирован ответным огнём. Сотрудники полиции также получили ранения: один гвардеец был ранен в голову, второй в предплечье. Они были доставлены в краевую больницу, где им уже оказывают профессиональную помощь.

Следственно-оперативная группа изучила место, изъяла улики и опрашивает свидетелей преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"