В Кабардино-Балкарии силовиков спасли от смерти, уничтожив трех экстремистов

Группа религиозных фанатиков готовила серию покушений. Об этом 29 ноября рассказали представители ФСБ и Следственного комитета.

Спецслужба раскрыла ячейку экстремистов в Кабардино-Балкарии. Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из полиции вышли на злоумышленников в Майском районе. По данным ведомства, они собирались убить нескольких высокопоставленных силовиков и влиятельных бизнесменов. Потенциальных жертв спасло лишь оперативное вмешательство.

Во время операции экстремисты двигались на автомобиле ВАЗ-2107 и не остановились по требованию правоохранителей. Более того, открыли стрельбу. В ходе перестрелки, силовики уничтожили трех участников преступной группы. Ещё одному удалось избежать смерти. Против него возбудили уголовные дела по признакам незаконного оборота оружия и покушения на жизнь сотрудников МВД. У задержанного и покойных изъяли различные средства поражения.