СМИ: атаковавшие Московскую канатную дорогу хакеры требовали выкуп в биткоинах

Не дождавшись запрошенных средств, они спровоцировали сбой транспортной системы. Ситуацию прокомментировал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник на своей странице "ВКонтакте" отметил, что современный мир очень подвержен киберугрозам. Он подтвердил, что Московскую канатную дорогу атаковали хакеры. Чтобы предупредить подобные сбои в будущем, операторы объекта позаботятся о дополнительной защите системы. И лишь после этого фуникулер снова будет снова возить пассажиров.

Правоохранители сообщают СМИ, что атаковавшие проникли на сервера компании и зашифровали все файлы, связанные с канатной дорогой. Они требовали от руководства выкуп в биткоинах. При этом сумма росла с каждой минутой промедления. Об этом источники сообщили РИА "Новости".

Напомним, канатная дорога от улицы Косицина до стадиона "Лужники" остановилась 28 ноября. А всего два дня назад он начал свою работу. После взлома полиция Москвы возбудила уголовное дело. К счастью, пассажиров удалось безопасно высадить из передвижных кабин на станциях.