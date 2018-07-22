В Питере водитель Hyundai Solaris сбил 12-летнего мальчика

В центре Санкт-Петербурга в 13:40 произошло ДТП.

Ребёнок перебегал дорогу на красный свет светофора на улице Софийской, д. 55, и его сбил «Хендай Солярис». По словам свидетелей, вместе с шестиклассником были четверо его друзей, которые успели перебежать перед автомобилем. 12-летний мальчик доставлен в Детскую городскую больницу №5, его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Водитель Hyundai Solaris пытался скрыться с места ДТП, но на улице Пражской его задержали сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливают, превышал ли водитель скорость, и была ли его вина в произошедшем. Свидетели утверждают, что ребёнок пострадал только по своей неосторожности.