Пилот напугал пассажира флиртом в чате для знакомств

Как сообщает Fox News, пилот самолета авиакомпании Delta решил пофлиртовать с одним из пассажиров прямо во время полета через чат знакомств. Пассажира это напугало. Фотографией сообщения он поделился в своем Twitter-аккаунте.

Джейпи Торн, студент 27 лет, летел из Сент-Пола в Чикаго. Парень нетрадиционной сексуальной ориентации обнаружил у себя сообщение от пилота: «Вижу, ты на моем рейсе. Наслаждайся полетом в Чикаго». Пилот отправил его за полчаса до приземления, Джейпи заметил его только после окончания полета, когда смог включить телефон. Сообщение было получено в чате Grindr – это приложение для знакомств людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, аналог Tinder.

Молодой человек сразу подумал, что это пилот. Торн написал незнакомцу и он подтвердил, что пилотирует самолет. Парень отметил, что его это несколько напугало. Он захотел быстрее выйти из самолета. Сообщается, что студент удалил чат, и больше сообщений не поступало.

В сентябре пассажиров, летящих из Ньюарка в Шотландию, возмутил пилот, который на полтора часа решил отдохнуть от семичасового перелета. Он переоделся в обычную одежду и лег спать. Как выяснилось позже, это не является нарушением, так как пилоты имеет право на небольшой отдых во время долгих перелетов.