МВД возбудило дела против 7 компаний по возврату денег Фонда Кино

С таким запросом сотрудники Минкультуры России к обратились к правоохранителям ещё весной. Подробности ситуации раскрыл представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Минкультуры требует возврата бюджетных средств, которые киноделы должны были вернуть в Фонд кино после проката фильмов. По обращению ведомства МВД уже возбудило уголовные дела против 7 компаний в Москве и Чеченской республике. Дознаватели продолжают расследовать предполагаемые преступления и планируют привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, правоохраниели организовали проверку деятельности ещё 13 компаний, базирующихся в Москве и Санкт-Петербурге. Они определяют сумму ущерба, нанесенного Министерству культуры, и ведут прочие следственные мероприятия. Генпрокуратура же контролирует ситуацию со своей стороны. Так Александр Куренной отчитался в интервью для ресурса "Эфир".