Из-за пожара случилось задымление, спасатели эвакуировали из здания 20 человек. О случившемся рассказала Светлана Водолага, которая является пресс-секретарем киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В здании Министерства финансов Украины произошел пожар. В 07:37 часов спасатели получили сигнал, сработала пожарная сигнализация. Возгорание случилась в лифтовой шахте, там загорелись кабеля. На место происшествия прибыли 6 пожарных машин.

Уже в 08:22 спасателям удалось локализовать пожар. В инциденте никто не пострадал. Из здания Минфина вывели всех сотрудников, после чего спасатели смогли заняться окончательной ликвидацией пожара. В 08:28 пожарные полностью ликвидировали возгорание. Тушением огня были заняты 20 спасателей. О точных причинах пожара пока что не сообщается. Вполне возможно, что официальные комментарии по причинам возгорания появятся после того, как эксперты осмотрят здание и выявят неполадки, вызвавшие пожар.