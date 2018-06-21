Мертвую женщину нашли в Московской театральной школе Табакова

Вероятной причиной смерти считают проблемы с сердцем. Об этом СМИ сообщили столичные правоохранители.

Речь идет о театральной школе, расположенной в доме №20 по улице Чаплыгина в Москве. Её в 2009 году основал ныне покойный актер Олег Табаков. 29 ноября тело мертвой женщины нашли в помещении для отдыха воспитателей без признаков насильственной смерти.

Московские следователи отправили труп в морг. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить точную причину смерти горожанки 1971 года рождения. Правоохранители уже определили личность 47-летней женщины и в настоящее время проверяют обстоятельства её гибели. Так пишет агентство "Москва" со ссылкой на источники в МВД.