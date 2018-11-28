«Приморские ужасы»: Сотни умирающих куриц выброшены на улицу
Паблик dpskontrol_125rus из Instagram, публикующий местные происшествия и новости, выложил леденящее кровь видео, где запечатлены сотни куриц, замерзающих на морозе.
Курицы выброшены из местной Михайловской птицефабрики города Артём, многие из них, судя по всему, уже мертвы.
Как сообщают работники фабрики, издевательства над птицами здесь происходят ежедневно. Кур не кормят с 9 ноября, каждый день беспощадно убивают в цехах или выбрасывают полуживых на улицу
Жители города рассказывают, что артёмовскую птицефабрику выкупили столичные бизнесмены, именно они и ответственны за жестокое обращение с птицами.View this post on Instagram
Сообщение от подписчика: "ШОК!!! Это жуткое вредительство происходит не где-нибудь, а в Артеме, на нашей Михайловской птицефабрике. Каждый день здесь убивают несчастную птицу. С 9-го ноября кур не кормят. Выкидывают еле живых на улицу. В цехах беспощадно убивают. Работники плачут, но ничего изменить не в состоянии. Ужас!". . Что, бл..., вообще происходит?! Уничтожаются одно за другим предприятия, и конца-края этому беспределу не видно. Где наша гребанная власть, экологи, прокуратура??? Новость взята у @artem.news.plus #Кожемяко #артемпортал #артемплюс #НовостиАртема