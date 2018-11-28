"Керченского стрелка" кремировали и похоронили под чужой фамилией

Большинство людей, которые сочувствуют матери 18-летнего Рослякова, прислали солидную сумму денег на похороны парня, а также письма со словами поддержки. Некоторые прислали письма его бабушке Галине, в которых «керченского стрелка» назвали «жертвой жизненных обстоятельств».

Портал «360» выложил фотографию одного из писем, которые прислали семье Рослякова. Семье было собрано 101 тыс. рублей на захоронение Влада.

С момента события в Керчи прошло больше месяца. Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел с последующим самоубийством в Керченском колледже, уже кремировали и похоронили, однако под чужой фамилией. Однако бабушка Галина не может подтвердить эти слова, так как полиция ей сказала, что хоронить Влада нельзя до окончания следствия, передает портал «КП».

Что касается матери «стрелка», то она долгое время провела в психиатрической больнице после трагедии. Бабушка сказала, что первый раз после выписки мама Галина пришла к ней в гости недели полторы назад. На нервной почве, мама часто улыбалась в момент встречи. Бабушка считает, что это нервное, возможно, из-за приема некоторых препаратов. Она также добавила, что мать переехала в другую квартиру, однако куда именно, не сообщается. Соседи говорят, что перед отъездом мама выкинула все вещи сына. Отец Рослякова также перебывал в психиатрической больнице. Раньше у него была черепно-мозговая травма, однако сейчас она обострилась на нервной почве.

Напомним, что 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков в Керченском политехническом колледже открыл огонь по студентам и сотрудникам учебного заведения, а позже он взорвал самодельную бомбу с гвоздями и болтами. После нападения молодой парень убил себя из ружья. Подростка прозвали «керченским стрелком», который лишил жизни 20 человек, а полсотни других были госпитализированы с ранениями.