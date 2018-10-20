СМИ: "Керченского стрелка" Рослякова кремировали втайне от родных

Мама и бабушка очень тяжело переживают гибель парня. Им помогает поддержка небезразличных граждан.

Бабушка Галина Рослякова утверждает, что родные вот уже две недели не могут забрать тело Владислава для прощания. Представители МВД заявили, что труп "керченского стрелка" должен находиться в их распоряжении до окончания следствия. Они пообещали позвонить матери студента после завершения всех процедур. Слова женщины приводит "Комсомольская правда".

Тем временем правоохранители рассказали СМИ, что Владислава Рослякова практически сразу кремировали. А затем и вовсе похоронили втайне от всех знакомых и близких. Такую информацию от инсайдеров в МВД получили журналисты телеканала "360".

Стоит отметить, что мать 18-летнего подозреваемого после его смерти слегла в психиатрическую клинику. Галина, тезка свекрови, выписалась около двух недель назад и вернулась на работу. Женщина выбросила все вещи сына, а затем решила съехать с прежней квартиры и найти другое жилье. Обустроиться на новом месте поможет 101 тысяча рублей, собранная благотворителями. Галина Рослякова чувствует огромный стыд и обиду перед соотечественниками. Об этом СМИ рассказала её соседка.

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла стрельба и взрывы, от которых 20 человек погибли и 50 получили травмы. Следствие установило, что бойню устроил именно Владислав Росляков - студент четвертого курса.