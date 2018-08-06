В Пензе женщина не могла попасть домой из-за запертой 3-летним ребенком двери

Сегодня, 17:32 \\ Происшествия

Инцидент произошел 27 ноября на проспекте Строителей. Женщина тут же обратилась в пожарно-спасательный центр.

Мальчик 3-летнего возраста закрыл дверь за мамой, когда она вышла за порог дома в подъезд. Из-за проблем с замком женщина не смогла попасть в квартиру.

Спасатели и сотрудники полиции прибыли на место происшествия и вскрыли входную дверь. Малыш не пострадал, но был сильно напуган.

Сотрудники спасательных служб в очередной раз призывают ни при каких обстоятельствах не оставлять маленьких детей без присмотра взрослых. Это может быть чревато травмами и несчастными случаями.

В августе текущего года в Иркутске из окна четвертого этажа выпал 5-летний мальчик. Он остался один дома. Москитная сетка, на которую облокотился малыш, не выдержала его веса, и ребенок полетел вниз. Он попал в больницу в тяжелом состоянии.

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Автор - София Волкова
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