Хакеры остановили новую канатную дорогу в Москве на третий день работы

28 ноября станции на Косицина, Воробьевых горах и "Лужниках" закрыли в интересах безопасности пассажиров. Об этом рассказала пресс-служба транспортного объекта.

Мэр Москвы Сергей Собянин официально открыл новую канатную дорогу 26 ноября. А уже на третий день она вынужденно остановило свою работу на неопределенный срок. Примерно в 14 часов сотрудники фуникулера оперативно остановили кабинки и высадили людей на ближайших станциях.

По данным пресс-службы, в среду Московскую канатную дорогу попытались взломать неизвестные хакеры. Злоумышленники атаковали сервера организации, чем создали угрозу для пассажиров. Специалисты проверяют системы и восстанавливают её нормальную работу. Представители обещают написать на сайте, когда канатная дорога вновь заработает.

Напомним, власти Москвы стремились связать Воробьевы горы и стадион "Лужники" к ЧМ-2018. Однако строительство потребовало больше времени. В итоге объект растянулся более, чем на 700 метров. Он позволяет прокатиться до 1,6 тысячи пассажиров в час.