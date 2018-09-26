В Крыму 12 арестованных моряков ВМС Украины обвинили в нарушении границы

Сегодня, 15:09 \\ Происшествия

Ещё 9 украинцев ожидают решения о мере пресечения. Новые подробности процесса через пресс-службу рассказала крымский омбудсмен Людмила Лубина.

 25 ноября у берегов Крыма ФСБ задержала 24 моряка с трех судов ВМС Украины. Во вторник 12 из них арестовали до 25 января. Аналогичную меру избрали для трех подозреваемых, получивших огнестрельные ранения во время задержания. Кроме того, в среду на два месяца арестовали сотрудника СБУ Андрея Драча, который плыл на катере "Никополь".

Уполномоченный по правам человека в Крыму заявила, что 28 ноября следствие предъявило официальное обвинение 12 морякам. Их считают виновными в нарушении государственной границы с Россией, незаконно организованном по предварительному сговору.

Людмила Лубина отмечает, что лично пообщалась с арестованными в Симферополе во время заседания Киевского суда. По словам обвиняемых, российские правоохранители не применяли к ним пытки или другие методы физического воздействия. В то же время, экипаж задержанных катеров единогласно заявляет, что моряки не знали о пересечении российской границы в Керченском проливе.


Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Во Владивостоке произошло массовое смертельное ДТП

Утро 25 ноября во Владивостоке началось с трагедии – автомобиль Toyota Allion сбил двух пешеходов, после чего вылетел на тротуар и врезался в дом. Водитель скрылся с места происшествия.

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Не приняли просветителя: полиция не смогла забрать тело убитого дикарями туриста

Как стало известно, правоохранительные органы Индии не смогли забрать тело убитого...

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Украинские корабли, нарушившие границу РФ в Азове, были обстреляны и задержаны

Как сообщила служба пограничного управления ФСБ, в Азовском море были задержаны корабли...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ