В Крыму 12 арестованных моряков ВМС Украины обвинили в нарушении границы

Ещё 9 украинцев ожидают решения о мере пресечения. Новые подробности процесса через пресс-службу рассказала крымский омбудсмен Людмила Лубина.

25 ноября у берегов Крыма ФСБ задержала 24 моряка с трех судов ВМС Украины. Во вторник 12 из них арестовали до 25 января. Аналогичную меру избрали для трех подозреваемых, получивших огнестрельные ранения во время задержания. Кроме того, в среду на два месяца арестовали сотрудника СБУ Андрея Драча, который плыл на катере "Никополь".

Уполномоченный по правам человека в Крыму заявила, что 28 ноября следствие предъявило официальное обвинение 12 морякам. Их считают виновными в нарушении государственной границы с Россией, незаконно организованном по предварительному сговору.

Людмила Лубина отмечает, что лично пообщалась с арестованными в Симферополе во время заседания Киевского суда. По словам обвиняемых, российские правоохранители не применяли к ним пытки или другие методы физического воздействия. В то же время, экипаж задержанных катеров единогласно заявляет, что моряки не знали о пересечении российской границы в Керченском проливе.



