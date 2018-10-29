У рухнувшего Boeing индонезийской Lion Air нашли запущенную поломку

Авиалайнер был неисправен ещё во время рейса, предшествовавшего катастрофе. Об этом сообщает агентство Reuters со слов Нуркаио Утомо главы профильного управления Комитета Индонезии по обеспечению безопасности на транспорте.

Следственная комиссия нашла у рухнувшего опасную поломку, которая делала транспортное средство непригодным для эксплуатации. Вероятно, с ней Boeing 737 Max 8 совершил перелет из Денпасары на острове Бали до Джакарты 28 октября. Позднее сотрудники индонезийского авиаперевозчика Lion Air запустили технические неполадки, что и могло стать причиной крушения на следующий день.

Речь идет о датчике скорости полета. По данным комиссии, он показывал ложную информации о снижении скорости, заставляя автоматические механизмы маневрировать с наклоном носовой части самолета. Перед крушением пилотам пришлось около 20 раз вручную выравнивать положение Boeing. Но в итоге самолет рухнул, что привело к гибели всех людей на борту.

Накануне о неисправности датчика рассказал также глава Комитета Соерджанто Таджахоно. Он подчеркнул, что система работала неправильно в течение четырех рейсов.