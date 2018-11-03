СК проверяет четверых подростков на причастность к делу об изготовлении взрывных устройств

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Следственный комитет Москвы проверяет причастность четверых подростков к делу об изготовлении самодельного взрывного устройства четырнадцатилетним московским школьником. Статус подростков пока определён.

Назначены экспертизы, среди которых генетическая, медицинская и психолого-психиатрическая, а также проводятся необходимые следственные мероприятия. Ранее, в начале ноября правоохранительные органы задержали четырнадцатилетнего подростка. Во время обыска у него обнаружили и изъяли несколько самодельных взрывчатых устройств, изготовленных на основе селитры, а также бездымный порох и множество других компонентов, необходимых для изготовления взрывчатки. Позже, следователи выяснили, что у задержанного есть соучастники.

Внимание правоохранительных органов школьник привлёк при проведении расследования уголовного дела по факту взрыва в здании УФСБ по Архангельской области, произошедшего 31 октября 2018 года. Против школьника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 222.1 и части 3 статьи 223.1. Подросток свою вину не признал.

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