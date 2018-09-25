В Петербурге водитель выстрелил человеку в голову из-за конфликта на дороге

Сегодня, 11:17 \\ Происшествия

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали медики Александровской больницы. Об этом сообщают представители регионального ГУ МВД.

 По предварительным данным, 27 ноября около 18 часов в Красногвардейском районе произошел конфликт между двумя автомобилистами. Во время дорожного спора, оппонент выхватил травматический пистолет и выстрелил водителю Peugeot в голову.

39-летнего жителя Петербурга увезли от дома №7 по проспекту Косыгина с пулей в левом виске. Кроме того, медики обнаружили открытую черепно-мозговую травму: пробитие черепа, ушиб головного мозга и контузионно-геморрагический очаг височной доли. Врачи тут же сообщили правоохранителям, который запустили проверку. Они разыскивают предполагаемого стрелка и планируют возбудить против него уголовное дело.

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Автор - Александр Лубяной
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